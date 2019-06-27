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İzmir’de villanın çatısı yandı

Bir villanın çatısında güneş enerjisi sisteminin montajı sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

İHA | 27.06.2019 - 23:59..
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İzmir’in Dikili ilçesinde bir villada yangın çıktı.

Villanın çatısındaki güneş enerjisi sisteminin montajı sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar kiremitlerin altındaki straforu tutuşturdu. Çatıda bulunan işçiler yangını söndürmeye çalıştı.

İŞÇİLER KENDİLERİ SÖNDÜREMEYİNCE İTFAİYE ÇAĞIRDI

İşçiler başarılı olamayınca kısa sürede büyüyen yangın çatıyı tamamen sararken, binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Yangında villada hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir’de villanın çatısı yandı

İzmir’de villanın çatısı yandı

İzmir’de villanın çatısı yandı

İzmir’de villanın çatısı yandı

İzmir’de villanın çatısı yandı

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