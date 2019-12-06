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Alzheimer hastası kadın yangında hayatını kaybetti

İzmir'de müstakil bir evde yaşayan Emine Dalgıç, yangından kaçamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA | 06.12.2019 - 13:29..
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Alzheimer hastası Emine Dalgıç (87)'ın yaşadığı iki katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangını gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Jandarma ve belediye işçilerinin yaptığı arama sonucu Emine Dalgıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

1 HAFTADA 4 ÖLÜ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Foça ilçesinde çıkan yangında Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) hayatlarını kaybetmişti. Yine bir başka yangın da Bayraklı ilçesinde çıkmıştı. Bu yangında da Cevriye Çalışkan hayatını kaybetmişti.

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