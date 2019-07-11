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İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li belediyeyi sert bir dille eleştirdi.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 14:49..
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İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

Yoğun bir sezonu geride bırakan FOX Haber spikeri Fatih Portakal, yaz tatilini geçirmek için İzmir'e gitti.

Çeşme ilçesinde tatiline devam eden Portakal, arka sokaklardaki bakımsızlıktan dert yandı.

"BELEDİYE UYUYOR MU"

Çeşme Ilıca'nın yanı sıra Seferihisar'da da benzer durumun olduğunu yazan Fatih Portakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yapmak için neyi beklediğini sorguladı.

İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

GENÇLİK HALİ

Portakal, tatili boyunca sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Önceki gün, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

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