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İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi

Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla'da su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, isyan noktasına geldi.

AA & Ensonhaber | 15.09.2019 - 16:23..
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İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi

İzmirliler, sıcak havalarda yeniden susuz kaldı.

Yaz boyunca aralıklarla devam eden bu su kesintileri, vatandaşları bıktırdı.

7 İLÇEDE SU YOK

Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla olmak üzere toplam 7 ilçede, evlere yaklaşık 10 saat su verilemedi.

Pazar günü susuz kalan vatandaşlar, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini, sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi.

İZMİR'DE HEYKEL ÇALIŞTAYI

Tepkilere aldırış etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı.

Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı’nda başlıyor. Sanatçı arkadaşlarımız 30 gün boyunca orada çalışacak. Bir sanat eseri nasıl ortaya çıkıyor gidip görebileceğiz. Ortaya çıkacak eserleri daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi

İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi

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