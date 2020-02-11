James Jeffrey Ankara'ya geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na gelen Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

James Jeffrey İdlib için Ankara'ya geldi VİDEO

"BAŞINIZ SAĞ OLSUN"

Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Jeffrey'nin Başdanışmanı Rich Outzen ise "ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" diye konuştu.