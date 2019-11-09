Jandarma ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım'ı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı.

VİDEO PAYLAŞILDI

MSB’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından saat 09.05’te, 10 Kasım’a özel video paylaşıldı.

MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' videosu

KİŞİSEL EŞYALARININ SERGİLENDİĞİ EŞYALAR ANLATILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videoda, Atatürk’ün kişisel eşyalarının kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeleri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşından kalanların sergilendiği eserler anlatıldı.

Ayrıca videoda, çok sevdiği köpeği Fox ve Çankaya’daki çalışma odasının bir örneği ve bir balmumu heykeline de yer verildi.

"SONSUZLUĞUN KALBİMİZDE"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte ise, "Sonsuzluğun kalbimizde, fikirlerin aklımızda, emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81’inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan 'Atatürk' klibi VİDEO