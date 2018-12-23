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İstanbul'da jandarmadan fuhuş operasyonu

Silivri'de, 2 otel ve bir bara düzenlenen operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın ve işletmeciler gözaltına alındı.

DHA | 23.12.2018 - 11:39..
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Silivri'de bulunan 2 otel ve 1 kafede, yabancı uyruklu kadınların kanunlara aykırı olarak konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde etti.

İstanbul'da jandarmadan fuhuş operasyonu

Jandarma Komutanlığı'ndan çok sayıda personelin katılımıyla, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÜÇÜNÜN HIV VİRÜSÜ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalandı, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet uhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün, HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı dilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İstanbul'da jandarmadan fuhuş operasyonu

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen, otel müdürlerinden A.D. ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen işletmelere idari işlem yapıldı. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli, zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da jandarmadan fuhuş operasyonu

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