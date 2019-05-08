Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Merkez İlçe Jandarmanın sorumluluk bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda yapılan aramada, 500 gram Skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ta 1 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Öte yandan Skunk isimli uyuşturucunun; sağlığa son derece zararlı etkilerinin olduğu, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterdiği, beyin ölümüne, şizofrene ve kişilik bozukluklarına varan akıl hastalıklarına neden olabilen bir uyuşturucu çeşidi olduğu öğrenildi.





