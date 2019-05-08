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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonda, 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

İHA | 08.05.2019 - 18:37..
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Merkez İlçe Jandarmanın sorumluluk bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda yapılan aramada, 500 gram Skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ta 1 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Öte yandan Skunk isimli uyuşturucunun; sağlığa son derece zararlı etkilerinin olduğu, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterdiği, beyin ölümüne, şizofrene ve kişilik bozukluklarına varan akıl hastalıklarına neden olabilen bir uyuşturucu çeşidi olduğu öğrenildi.

Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

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