taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6788
Euro
6.2146
Altın
1507.92
Borsa
102803.55
Gram Altın
275.176
Bitcoin
48001.72

Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin bulunduğu otobüsün şoförü, yol kontrolünü fark edince taşıdığı 86 kişiyi, otoyolda bırakarak kaçtı.

AA | 26.09.2019 - 12:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye-İran sınırından yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 göçmen, İstanbul'a götürülecekleri umuduyla bir otobüse bindi.

GÖÇMENLERİ İNDİRİP KAÇTI

Bitlis'in Tatvan ilçesinden yola çıkan ve kimliği henüz belirlenemeyen otobüs şoförü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde jandarmanın uygulama yaptığını fark edince, otobüsteki göçmenleri yol kenarında indirip kaçtı.

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtı

JANDARMA GÖÇMENLERE SU DAĞITTI

Yol kenarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 86 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, aç, susuz ve yorgun oldukları gözlenen göçmenlere su dağıttı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Otobüslerle jandarma karakoluna götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. Otobüs şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

268
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

137
Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

128
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

235
ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

197
Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

84
Demirel'in su deposuna benzer anıt mezarı

Demirel'in su deposuna benzer anıt mezarı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir