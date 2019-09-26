Jandarmayı görünce göçmenleri yolun ortasında bıraktı

Türkiye-İran sınırından yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 göçmen, İstanbul'a götürülecekleri umuduyla bir otobüse bindi.

GÖÇMENLERİ İNDİRİP KAÇTI

Bitlis'in Tatvan ilçesinden yola çıkan ve kimliği henüz belirlenemeyen otobüs şoförü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde jandarmanın uygulama yaptığını fark edince, otobüsteki göçmenleri yol kenarında indirip kaçtı.

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtı

JANDARMA GÖÇMENLERE SU DAĞITTI

Yol kenarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 86 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, aç, susuz ve yorgun oldukları gözlenen göçmenlere su dağıttı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Otobüslerle jandarma karakoluna götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. Otobüs şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.