Japonya: ABD ile İran arasında nihai anlaşma, müzakereler yoluyla en kısa sürede sağlanmalı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran görüşmeleriyle askıya alınan savaşta 3 ay geride kalırken, barış için dün kritik bir gelişme yaşandı.

ABD ile İran tarafları arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

DİPLOMATİK ÇABALAR

Açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatta tarafların ve arabuluculuk sürecinde rol oynayan ülkelerin diplomatik çabalarının sonuç vermesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

NİHAİ ANLAŞMA EN KISA SÜREDE SAĞLANMALI

Mutabakatın istikrarlı şekilde uygulanmasıyla Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin bir an önce yeniden sağlanmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, İran'ın nükleer meselesi gibi konularda nihai anlaşmanın ABD ile İran arasında yapılacak müzakereler yoluyla en kısa sürede sağlanması gerektiği belirtildi.

"JAPONYA, İRAN'IN NÜKLEER MESELESİNİN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNÜ DESTEKLEYECEKTİR"

Açıklamada, "Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile koordinasyon da dahil olmak üzere, İran'ın nükleer meselesinin barışçıl çözümünü destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.

İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRDÜRÜLECEK

Nihai anlaşmanın imzalanmasının ardından Japonya'nın, bölgenin yeniden inşası sürecinde aktif rol üstlenmeyi planladığı ifade edilen açıklamada, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası toplumla yakın iş birliği içindeki diplomatik çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

İRAN VE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.