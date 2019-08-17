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Japonya, ABD'den 42 yeni savaş uçağı alacağını açıkladı

Geçtiğimiz aylarda ABD ile savaş uçağı satın alma konuşmalarının başladığını duyuran Japon yetkililer, pazarlık sürecinin sonuna geldi.

İHA | 17.08.2019 - 13:07..
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Japonya Savunma Bakanlığı, ABD'den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmi olarak duyurdu.

Japonya, ABD'den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmen açıkladı.

HER UÇAĞA 130 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Lockheed Martin'in F-35B model savaş uçaklarından 42'sini her uçak için yaklaşık 130 milyon dolar ödeyerek satın alma kararı verdiği kaydedildi. Bakanlık, söz konusu modelin uçuş performansı da dâhil olmak üzere aranan gerekli tüm yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

Japonya, ABD'den 42 yeni savaş uçağı alacağını açıkladı

Daha önce orta vadeli savunma programında kısa mesafeli kalkış ve dikey iniş kapasitesi barındıran savaş uçaklarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait dev savaş gemisi Izumo'yu uçak gemisine dönüştürerek yeni alınacak F35B savaş uçakları için kullanmayı planlıyor.

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