Japonya ile İsveç el ele turladı
FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda 1-1 berabere kalan Japonya ile İsveç, son 32 turuna yükseldi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Japonya'nın golünü 56. dakikada Daizen Maeda atarken İsveç'in sayısını 62. dakikada Anthony Elanga kaydetti.
İKİ TAKIM DA TURLADI
Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta 5 puanla ikinci sırayı alan Japonya ile 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyen İsveç, son 32 turuna yükseldi.
3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
Tunus'u mağlup eden Hollanda grubu lider tamamladı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi