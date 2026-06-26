Japonya ile İsveç el ele turladı

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Japonya'nın golünü 56. dakikada Daizen Maeda atarken İsveç'in sayısını 62. dakikada Anthony Elanga kaydetti.

İKİ TAKIM DA TURLADI

Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta 5 puanla ikinci sırayı alan Japonya ile 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyen İsveç, son 32 turuna yükseldi.

3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.