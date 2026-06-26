Tunus'u mağlup eden Hollanda grubu lider tamamladı
Hollanda, FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Tunus'u 3-1 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Tunus ise turnuvaya veda etti.
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FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi.
ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Hollanda'nın gollerini 3. dakikada kendi kalesine Ellyes Skhiri, 7. dakikada Brian Brobbey ile 62. dakikada Jan Paul van Hecke attı.
Tunus'un sayısını 54. dakikada Hazem Mastouri kaydetti.
HOLLANDA LİDER TURLADI
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Hollanda, grubu zirvede tamamlayarak son 32 turu biletinin sahibi oldu.
İkinci sıradaki Japonya 5, üçüncü İsveç 4 puanla tur atladı.
3 maçını da kaybeden Tunus ise organizasyonu puansız şekilde bitirdi.
Japonya ile İsveç el ele turladı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi