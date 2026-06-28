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Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA AA
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Japonya'da deprem yaşandığını duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin merkez üssünün Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)