Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Japonya'da deprem yaşandığını duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin merkez üssünün Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.