Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Japonya'da deprem yaşandığını duyurdu.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Depremin merkez üssünün Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)