Japonya’da ilkokulda yangın: 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Japon basınından NHK World, Tokyo’da cuma günü bir ilkokul binasında çıkan yangında üç odanın hasar gördüğünü bildirdi. Haberde, yangında 8 öğrenci ve 3 okul görevlisinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Japonya’da korkutan yangın...
NHK World haber sitesi, başkent Tokyo’da çıkan bir yangına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.
Cuma günü Kita semtinde bulunan Takinogawa No.3 İlkokulu binasının dördüncü katında, saat 11.00’de yangın çıktı.
Alevlerle mücadele etmek için 75 itfaiye aracı ve diğer acil durum araçları sevk edildi.
YANGIN ÜÇ SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın söndürülmeden önce yaklaşık 200 metrekarelik bir alanı yaktı ve yaklaşık üç saat sonra kontrol altına alındı.
8 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU
Toplam sekiz öğrenci ve üç okul personeli, yangında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Üç kişinin ise tahliye sırasında yere düşmeleri sonucu kırıklar yaşadığı bildirildi.
YOĞUN SİYAH DUMAN GÖRÜLDÜ
Yangın sırasında okul binasının dördüncü katının güney tarafında öğrenci ve öğretmenlerin, yangından kurtulmak için yüksek bir yere çıkıp yardım bekledikleri görüldü.
Araştırma kaynakları, bir müzik odası, yanında enstrümanların depolandığı bir oda ve çok amaçlı bir odanın ağır hasar gördüğünü aktardı.
ODANIN İÇİNDE SOBA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ
Kaynaklar, odanın içinde bir soba bulunduğunu belirtti.