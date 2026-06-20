Japonya’da ilkokulda yangın: 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Japonya’da korkutan yangın...

NHK World haber sitesi, başkent Tokyo’da çıkan bir yangına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

Cuma günü Kita semtinde bulunan Takinogawa No.3 İlkokulu binasının dördüncü katında, saat 11.00’de yangın çıktı.

Alevlerle mücadele etmek için 75 itfaiye aracı ve diğer acil durum araçları sevk edildi.

YANGIN ÜÇ SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın söndürülmeden önce yaklaşık 200 metrekarelik bir alanı yaktı ve yaklaşık üç saat sonra kontrol altına alındı.

8 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Toplam sekiz öğrenci ve üç okul personeli, yangında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Üç kişinin ise tahliye sırasında yere düşmeleri sonucu kırıklar yaşadığı bildirildi.

YOĞUN SİYAH DUMAN GÖRÜLDÜ

Yangın sırasında okul binasının dördüncü katının güney tarafında öğrenci ve öğretmenlerin, yangından kurtulmak için yüksek bir yere çıkıp yardım bekledikleri görüldü.

Araştırma kaynakları, bir müzik odası, yanında enstrümanların depolandığı bir oda ve çok amaçlı bir odanın ağır hasar gördüğünü aktardı.

ODANIN İÇİNDE SOBA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Kaynaklar, odanın içinde bir soba bulunduğunu belirtti.