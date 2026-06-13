Japonya'da nüfus krizi: Doğurganlık oranı en düşük seviyede

Dünyada nüfus artırmaya yönelik politikalarıyla dikkat çeken Japonya'da doğurganlık oranları hızla düşmeye devam ediyor.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığı hükümet verilerine göre, 2025'te ülkede 671 bini aşkın bebek dünyaya geldi.

EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Bu sayı, resmi verilerin tutulmaya başlandığı 1899'dan bu yana kaydedilen en düşük seviye olurken, uzmanlar ülkede yenidoğan sayısının art arda 10 yıldır düşüş gösterdiğini ifade etti.

Ülkedeki doğurganlık oranı da 1,14'e gerileyerek en düşük seviyeye ulaştı.

EVLİLİK SAYILARINDA DA DÜŞÜŞ KAYDEDİLİYOR

Öte yandan, Japonya'da yüzyılın başında yılda yaklaşık 800 bin evlilik kaydedilirken, uzmanlar bu sayının son yıllarda 489 bine kadar gerilediğini belirtti.

EN ÖNEMLİ EKONOMİK VE TOPLUMSAL SORUN

Daha az kişinin evlenip aile kurmasının doğum oranlarındaki düşüşte etkili olduğuna işaret eden uzmanlar, azalan ve yaşlanan nüfusun, ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlar arasında yer almayı sürdürdüğünü vurguladı.

JAPONYA'DA NÜFUS SORUNU

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülke çapında düşen nüfusla mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Kasım 2025'te yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi"ni kurduklarını açıklamıştı. Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." ifadesini kullanmıştı.

Tokyo hükümeti, azalan doğum oranları karşısında 2030 yılına kadarki dönemi "mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için son fırsat" olarak belirlediğini duyurmuştu.

'SOSYAL FONKSİYONLARINI KAYBETME EŞİĞİNDE'

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma konusunda problem oluşturuyor.