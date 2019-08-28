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Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Japonya'nın batı bölgelerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 28.08.2019 - 12:03..
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Japonya'da şiddetli yağış birçok yerde sel felaketine yol açtı.

EN YÜKSEK RİSK KATEGORİSİNDE

Japonya Meteoroloji Ajansı, Çarşamba günü Japonya’nın batı bölgelerinde şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.

5 aşamalı risk derecelendirme sisteminde en yüksek risk grubunu ifade ettiği belirtilen şiddetli yağış beklentisi nedeniyle, Saga, Fukuoka ve Nagazaki bölgelerinde acil yağış uyarısı yayınlandı.

Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Sabah saatlerinden itibaren Kyushu’nun kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Saga eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin selde mahsur kalan aracında ölü bulunduğu açıklandı.

Sel nedeniyle yaralanan 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Birçok bölgede de toprak kaymaları meydana geldi.

Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

TAHLİYE ÇAĞRISI

Meteoroloji Ajansı yetkilileri, riskli kesimlerde yaşayan bölge sakinlerine, kurulan tahliye merkezlerine sığınma tavsiyesinde bulundu.

Yoğun yağış nedeniyle tahliye imkanı bulunmayan vatandaşlara ise, bulundukları binaların güvenli bölgelerinde bekleme talimatı verildi. Tahliye emirleri ve tavsiyelerinden ülke genelinde yaklaşık 1.6 milyon kişi etkilendi.

Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerel otoriteler, sel nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda bölge sakininden yardım çağrısı aldıklarını açıkladı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) bağlı 40 kişilik ekip gün boyu arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Yoğun yağıştan ulaşım da olumsuz etkilendi. Kuzey Kyushu’da tren seferleri kısmen askıya alındı, bazı yollar ise araç trafiğine kapatıldı.

Yoğun yağışların gün boyu devam edeceğini belirten yetkililer, sel ve toprak kayması riskine karşı herkesi tetikte olmaya çağırdı.

Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

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