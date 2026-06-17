Japonya'dan Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçiş ve ABD-İran anlaşması çağrısı

ABD ile İran arasındaki savaşta sona gelindi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin iki ülkeden de olumlu mesajlar gelirken Japonya’dan önemli açıklamalar geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-ABD arasındaki son mutabakatı ele aldı.

NİHAİ ANLAŞMAYA EN KISA SÜREDE VARILMALI

Görüşmede Motegi Toşimitsu, Umman'ın ABD ve İran arasında "arabuluculuk sürecinde önemli rol oynadığını" belirterek, bölgede mutabakatın istikrarlı şekilde uygulanması umudunu dile getirdi.

Motegi, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişin gerçek düzeyli sağlanması ve ABD-İran arasında nihai anlaşmaya en kısa sürede varılmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

JAPONYA BÖLGENİN YENİDEN İNŞASINA KATKI VERMEK İSTİYOR

Mutabakatın, boğazdaki "fiili ablukanın ve bölgesel krizin çözülmesini" sağlayacağına inandıklarını belirten Motegi Toşimitsu, Japonya'nın bölgenin yeniden inşasına katkı verme isteğini vurguladı.

Görüşmede iki bakan Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişin sağlanması dahil Orta Doğu'da istikrar için Tokyo-Muskat arası yakın iletişimin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

14 MADDELİK MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

SAVAŞ SONA ERİYOR

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan da dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.