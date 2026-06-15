JD Vance: İmza törenine İran Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı katılacak

Geri sayım başladı...

ABD ile İran arasında sağlanmaya çalışılan kalıcı barış anlaşmasında önemli bir ilerleme kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu anlaşmanın cuma günü imzalanacağını duyurdu.

Öte yandan yapılacak törene ilişkin de bazı detaylar netleşmeye başladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la anlaşılmasının ardından İsviçre'de cuma günü düzenlenecek imza törenine dair kritik açıklamalarda bulundu.

İRAN'DAN KATILACAK İSİMLER

İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılmasını beklediklerini söyleyen Vance, "Anlaşma metnini bu hafta yayınlamayı umuyoruz." dedi.

İran konusunda iki aşamalı bir doğrulama süreci olacağını belirten Vance, "Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"İSRAİL'DE ANLAŞMAYI DESTEKLEYEN UNSURLAR VAR"

Vance, hala netleştirilmesi gereken çok sayıda ayrıntı olduğunu belirtti.

Anlaşmanın İsrail boyutuna da değinen Vance, "İsrail'de anlaşmayı destekleyen unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yeni Orta Doğu düzeninde İsrail'in kesinlikle masada bir yeri olacak." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Trump'ın açıklamasına göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına başlanacak.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğaz, yeniden uluslararası deniz taşımacılığına açılacak.

LÜBNAN DA ANLAŞMAYA DAHİL

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakatın yalnızca ABD ve İran ilişkilerini kapsamadığını, bölgedeki diğer çatışma alanlarını da etkileyebileceğini dile getirdi.

Buna göre Lübnan başta olmak üzere çeşitli cephelerde devam eden askeri faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde adımlar atılacak.