JD Vance, Vatikan temaslarını rahatsız edici bulmuş: Göçmenlere karşı tutumu eleştirdiler

ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a saldırılarına tepki gösteren Papa 14. Leo'nun yıldızları barışmadı.

Washington ile Vatikan, çeşitli olaylar karşısında önceki aylarda da karşı karşıya geldi.

VANCE'DAN VATİKAN TEMASLARI

The Washington Post gazetesinin incelediği; ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın bugün yayımlanacak "Komünyon: İnanca Dönüş Yolumu Bulmak" kitabında, Vance'ın Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile Nisan 2025'teki görüşmesine dair ayrıntılar yer aldı.

Vance'ın kitaptaki anlatımına göre, Parolin ve diğer üst düzey Vatikan yetkilileriyle yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki durum ve göç meseleleri ele alındı.

"RAHATSIZ EDİCİ"

Vatikan yetkililerinin düzensiz göçmenlere insani yaklaşılması yönünde çağrıda bulunduğundan bahseden Vance, Vatikan yetkililerinin bu yaklaşımını "yüzeysel" bulduğunu ifade etti.

Vance, Vatikan diplomatlarının ABD yönetiminin göç politikalarına yönelik eleştirilerini somutlaştırmadığını savunarak, yaptıkları görüşmenin "rahatsız edici" olduğunu aktardı.

PAPA, ABD'Yİ ELEŞTİRİYOR

Dönemin Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un kendisine yönelik doğrudan eleştirilerini diğer Vatikan yetkilileriyle yaptığı görüşmeye tercih ettiğini belirten Vance, "Klişeler ve genel geçer ifadelerin ardına saklanan bir görüşmedense dürüst bir konuşmayı tercih ederim" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin kitlesel sınır dışı etme politikalarına karşı çıkarak, düzensiz göçmenlerin suçla ilişkilendirilmesini sık sık eleştiren Papa Franciscus, göçmenlerin sınır dışı edilmesinin insan onurunu zedelediğini belirtmişti.