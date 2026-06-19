JD Vance'dan İsrail'e güven sorusuna yanıt: Kimseye güvenmem

ABD ile İran'ın savaşı sona erdirmek için anlaşması, İsrail'i rahatsız etti.

İsrail'den gelen tepkiler, ABD'de rahatsızlık yaratıyor.

Tel Aviv ile Washington arasında esen soğuk rüzgarlar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın son röportajına yansıdı.

"FARKLI İHTİYAÇLARIMIZ VAR"

Vance, "The Diary of a CEO" adlı podcast kanalına verdiği mülakatta şunları söyledi:

"İsrail, iyi bir ortak. Ancak İsrail zaman zaman bunu yanlış nitelendiriyor ve İsrail ile ABD'nin temelde hep aynı çizgide olduğunu söylüyor.

Bu doğru değil. Biz farklı ülkeleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı coğrafyalardayız."

"GÜVENMEM"

Vance, sunucunun İsrail'e güvenip güvenmediğiyle ilgili sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Konu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi olunca kimseye güvenmem. Onların kabiliyetli olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ortak çıkarlarımız olduğunu ve iyi çalıştığımızı düşünüyor muyum? Evet."

AŞIRI SAĞCI BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD ile İran'ın anlaşmaya varması üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump için "Onun anlaşması bizi bağlamaz" çıkışı yapmıştı.

Ben-Gvir, bu çıkışının ardından ABD'ye yapacağı seyahat için vize başvurusu yaptığında kendisinden ABD Büyükelçiliği için parmak izi talebinde bulunması üzerine seyahati iptal etmişti.

NETANYAHU HAKKINDA İDDİALAR

Uluslararası medyaya konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'a, ABD-İran anlaşmasına bağlı hareket etmeyeceklerini bildirdiğini iddia etmişti.

Aynı yetkili, Netanyahu'nun anlaşmayı baltalamak için ABD'li sağcı figürler eliyle arka kapıdan çalışma yürüttüğünü de aktarmıştı.

Netanyahu'nun Trump'a ABD-İran mutabakatına bağlı olmayacağını ilettiği iddia edildi