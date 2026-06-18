Netanyahu'nun Trump'a ABD-İran mutabakatına bağlı olmayacağını ilettiği iddia edildi

İran ile ABD savaşı bitirmek için uzlaşıya vardı.

İki ülkenin anlaşması İsrail'de rahatsızlık yarattı.

"NETANYAHU ANLAŞMAYA BAĞLI OLMAYACAĞINI BİLDİRDİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD ile İran arasındaki mutabakata bağlı olmayacaklarını ilettiği iddia edildi.

CNN'e konuşan ismi verilmeyen İsrailli yetkili, Netanyahu'nun, mutabakat kapsamında devam eden 60 günlük müzakere sürecini etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

"NETANYAHU ABD'Lİ SAĞCI FİGÜRLERİ KULLANIYOR"

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerinde baskı kurmak amacıyla sağ eğilimli medya figürleri ve kendisine yakın senatörleri kullanarak nihai mutabakatı etkilemeye çalıştığını iddia etti.

Netanyahu'nun, ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma olmayacağını ve İran'ın nükleer programına yönelik kısıtlamaları gerçekten kabul etmeyeceğini değerlendirdiğini belirten yetkili, Netanyahu'nun ayrıca Trump'a, İsrail'in anlaşma hükümlerine bağlı olmadığını ilettiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.