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JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

15 Temmuz darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 9 sanığa hapis cezası verildi.

AA | 14.06.2019 - 05:34..
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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi. Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

Eski teğmenler Gökhan Aytaç ve Kudret Kösem "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, eski tuğgeneral Celal Şahin ile eski astsubaylar Zafer Savaş Öztekin ve Mehmet Akif Çolak'ın üzerlerine atılı bütün suçlardan beraatlerine hükmedildi.

YAKALAMA KARARLARI

Mahkeme heyeti sanıklardan Balcı ve Gözütok'un tutukluluklarının devamına; Yeloğlu, Nazlum, Aytaç, Kocamaz, Kösem ve Darakçı'nın tahliyesine, firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.

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