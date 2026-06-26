JPMorgan, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini aşağı çekti
ABD'li banka JPMorgan, petrol fiyatlarındaki düşüş ve merkez bankasının gevşeme sinyallerini gerekçe göstererek Türkiye için yeni bir politika beklentisi belirledi.
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 37'den yüzde 35'e indirdiğini duyurdu.
Banka, revizyona gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüş ile TCMB'nin son dönemde verdiği parasal gevşeme sinyallerini gösterdi.
YIL SONUNA KADAR 200 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜLDÜ
Merkez Bankası'nın 10 Eylül ve 22 Ekim tarihlerindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı var.
JPMorgan, eylül ve ekim aylarında yapılacak PPK toplantılarında 100'er baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.
REVİZYONUN GEREKÇESİ PETROL VE TCMB SİNYALLERİ
Banka, bu revizyonun temel nedenleri arasında İran'daki savaşın ardından ilan edilen ateşkesle birlikte petrol fiyatlarında görülen hızlı gerileme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde verdiği parasal gevşeme mesajlarını gösterdi.
EFEKTİF FONLAMA FAİZİ BEKLENTİSİ
JPMorgan değerlendirmesinde, TCMB'nin gelecek ay haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının beklendiği belirtilirken, bu adımın efektif fonlama faizini yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye indirebileceği ifade edildi.
MERKEZ BANKASI SON ÜÇ TOPLANTIDA FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
TCMB ise son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Banka, ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 37'ye çekerken, Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından mart, nisan ve haziran aylarındaki toplantılarda faizi sabit tuttu.
Savaş sonrasında piyasayı yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden fonlamaya başlayan Merkez Bankası'nın, önümüzdeki dönemde atacağı adımlar merakla bekleniyor.