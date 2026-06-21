Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi oyundan çıkarma nedenini açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Toronto Stadyumu'nda oynanan müsabakada Almanya 2-1 galip geldi.

Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçerken Almanya 68. dakikada Deniz Undav ile bu gole karşılık verdi.

Tekrar sahneye çıkan Undav, 90+4'te takımına galibiyeti getiren golü attı.

ALMANYA SON 32'DE

Almanya bu skorun ardından puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.

NAGELSMANN'DAN SANE AÇIKLAMASI

Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Leroy Sane'nin performansını değerlendiren Julian Nagelsmann, oyuncusunun mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi.

"SON DERECE ÇALIŞKANDI"

Galatasaray'ın yıldız ismi Sane'nin oyundan alınmasının kötü performans nedeniyle olmadığını belirten Nagelsmann, "Leroy Sane son derece çalışkandı ve ilk yarıda 6-7 kez top kazandı. Ondan zaten bunu talep ediyoruz. İlk yarıda alanlar çok dardı. Gol atamadı ya da asist yapamadı ama onu performansı yüzünden oyundan almadık. Sadece Jamie Leweling ile takıma tazelik ve dinamizm katmak istedik." açıklamasında bulundu.