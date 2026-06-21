Juventus'tan yeni sözleşme için Dusan Vlahovic'e son teklif

İtalya Serie A ekibi Juventus, sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i kadrosunda tutmak istiyor.

Siyah-beyazlı kulüp, golcü futbolcu Dusan Vlahovic'i takımda tutmak için son bir teklifte bulundu.

JUVENTUS'UN SON TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Vlahovic'e bir yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulundu.

Juventus'un, Vlahovic'e teklif ettiği maaşın ise bonuslar dahil 8 milyon euro olduğu belirtildi.

Juventus'un aynı maaşla iki yıllık bir sözleşme için de Vlahovic ile görüşmeye hazır olduğu öne sürüldü.

6 MİLYON EUROYA RET

26 yaşındaki futbolcu, geçen ay Juventus'un 6 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Sırp oyuncu, Türkiye'den Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geçen sezon 23 maçta süre bulan 35 milyon euro piyasa değerindeki Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.