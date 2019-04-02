Kaan Burak Şen ile yeni kitabı Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam’ı konuştuk

İlk öykü kitabı “Oh Kaos” ile absürt mizaha ilgi çekici bir giriş yapmıştı Kaan Burak Şen. O, hayata başka bir pencereden bakanlardan. Şimdi yine tarzından ayrılmadığı “Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam” ile karşımızda. Kendisiyle bu yenilik için mini, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik…

BOĞUCU RUTİNİN İÇİNDE KENDİMİ HEYECANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUM

- Yeni kitabınız “Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam” raflarda yerini aldı. Nasıl hissediyorsunuz?

Genel olarak iyi hissediyorum. İşe yarıyormuşum tesellisi veriyor bu tarz gelişmeler. Sonra geçiyor ama o his…

- İlk öykü kitabınız Oh Kaos ile absürt mizaha göz kırpmıştınız, Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam’da da bu tarzın hakimiyetini görüyoruz. Hayata bu pencereden bakmak nasıl bir duygu?

Bu boğucu rutinin içinde kendimi heyecanlandırmaya çalışıyorum. Gerçekten uzaklaşmak, hayatımda sürekli sabit duran bir şeyleri kıpırdatmak gibi geliyor bana.

SONRA OTURUP SADECE METİN YAZMATA BAŞLADIM





- Kitaplarınızın ismi hayli ilgi çekici. İsimle mi başlarsınız yazmaya, yoksa yazıp bittikten sonra mı çıkar kitap isimleri?

İlk kitap için diyemem; ama bu kitapta belliydi ismi. Hatta ismini ve girişini yazdım. Aylarca bekledi o şekilde. Çok sonra oturup yazmaya başladım.

- Peki yazmaya nasıl başladınız?

Üniversiteye giderken bir kısa film girişiminde bulunmuştum. Senaryo metninin, hikayenin bayağı tırt olduğunu gördüm. Daha sonra oturup sadece metin yazmaya başladım. Bu epey sürdü, hatta bağımsızlığını ilan etti. Hala yazmaya devam ediyorum.

- Aynı zamanda gazetecilik yapıyor, kısa filmler yazıp yönetiyorsunuz. Bu işler kaleminizi besleyip size yeni hikayeler veriyor mu?

Mini insan hikayeleri belgeselleri yapıyorum. Bu pek çok farklı karakterle tanışma imkanı sağlıyor bana. Direkt olarak etkilendiğimi söyleyemem; ama atmosfer, karakter ve diyalog noktasında epey bir ufkumu genişletiyor diyebilirim.

BİR GÜN ÖLECEK OLMAM ENDİŞELERİMİ, TEDİRGİNLİKLERİMİ AZALTIYOR





- Romanda Burak, “ölmek üzere olan insanların kısa süreli kankası” olduğunu söylüyor. Bu ilginç bir yaklaşım. Romanın temel konusu olan ölüm, absürt mizahla öyle işlenmiş ki, çok sıradan bir durummuş gibi ilerliyor…

Dünyayla olan ihtiraslı ilişkinin bağlarımı gevşetmek için ara ara ölümü hatırlamak gerekiyor bence.

- Peki ölüm sizin için ne ifade ediyor?

Ölüm ihtimali, kan ter içinde koşuşturduğum gündemden ayırılıp, soluklandığım bir mola yeri gibi geliyor. Dolayısıyla bu hususta düşünmeyi seviyorum. Bir gün ölecek olmam endişelerimi, tedirginliklerimi azaltıyor.

- Romanı okurken aklımızın odalarında dolanıyor sanki Burak. Hayata, sevdiklerimize, ölüme dair hissettiklerimizi temize çekiyor sanki. Son bölümde de aşk ve ölüm girdabına itiyor bizi. Birinin ölümlü olduğunu bildiğimiz halde neden onu sevmekten alıkoyamıyoruz kendimizi?

Çünkü biz de ölümlüyüz ve biz ölümlüler uzaktaki çekmecelere uzanmaya pek bir istekliyiz. Aşk mevzu da zaten insanın içinde sürekli dimdik duran bir yapıda değil. Yaş ilerledikçe, kavuşamayacağını düşündüğün şeyleri ceplere doldurdukça konular değişiyor. Aşk da dünyayı bitirmeye çalışırken bizi oyalayan duraklardan biri sadece. Bence böyle en azından.

- Burak da hayata böyle mi bakıyor?

Burak karakteri de hiç rastlamadığı bu ilkel duyguyla kendine bir çıkış yolu arıyor. Kavuşamadığı ve tamamlanamadığı için de orada takılıp kalıyor.

GÖZLEDİĞİM EN YAYGIN PROBLEM, HAYAL KIRIKLIĞI VE DURUŞ BOZUKLUĞU

- Yazarların kimleri okuduğu da merak ediliyor. Sizin başucu kitaplarınız hangisi?

Henri Michaux, Nazlı Eray severim. Başucu kitabım yok. Başvurumda bir şeylerle uyumayı sevmiyorum. Gece yatmadan önce kombiyi düşünüyorum genellikle.

- Kombiyi mi? Neden?

Evdeki kombi devamlı bozulduğu için hiçbir şeye tam olarak konsantre olamıyorum.

- Peki okurlarınıza bir şeyler söylemek ister misiniz?

Bekledikleri ne varsa bir de ayağa kalkıp öyle beklemeyi denesinler. Çünkü gözlediğim en yaygın problem hayal kırıklığı ve duruş bozukluğu.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Kaan Burak Şen: Teşekkür ederim.

Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam

Kaan Burak Şen

Küsurat Yay.

S.: 100

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Damla Karakuş

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