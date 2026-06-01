Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ın gençler turnuvasında 2. turda
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde heyecan yaşanıyor.
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Mickael Kaouk'un karşısına çıktı.
TUR ATLADI
16 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmayı 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) kazanarak tur atladı.
Kaan Işık, 2. turda 10 numaralı seribaşı Japon Ryo Tabata ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)