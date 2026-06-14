Kabine yarın toplanıyor: Gündem NATO Zirvesi ve İran-ABD savaşı

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Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın Beştepe'de toplanıyor.

İç ve dış politikadaki sıcak başlıkların ele alınacağı toplantının gündeminde NATO Zirvesi hazırlıkları, Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'deki insani durum, Doğu Akdeniz ve Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kabine toplantısında, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Başkent'in fiziki altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar masaya yatırılacak.

Binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan Ankara'da, zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinenin dış politika gündeminde, Orta Doğu'daki son gelişmeler önemli yer tutacak.

ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmeler ile olası anlaşma süreci değerlendirilecek.

Türkiye'nin barış çabalarına sunduğu katkılar ele alınırken, bölgede normalleşme sürecinin hız kazanması halinde Ankara'nın üstlenebileceği roller de görüşülecek.

GAZZE VE DOĞU AKDENİZ MASADA

Toplantıda, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik adımlar da ele alınacak.

Ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bu konuda işletilecek diplomatik mekanizmalar da gündeme gelecek.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan aktardığı bilgiler ışığında sürecin geldiği nokta masaya yatırılacak.

Silah bırakma sürecinin doğrulanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemelere ilişkin takvim ve içerik de Kabine üyeleri tarafından görüşülecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında, ekonomideki son gelişmeler de değerlendirilecek.

Yılın ikinci yarısına ilişkin ekonomik göstergeler masaya yatırılırken, büyümenin sürdürülmesi ve enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale getirilmesi amacıyla atılacak adımlar ele alınacak.