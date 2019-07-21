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Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı

Mersin'de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çalan 2 kişi tutuklandı.

İHA | 21.07.2019 - 11:20..
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Mersin'de yapılan uygulamada durumundan şüphelenip durdurulan taksi içerinde 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar ve benzeri gibi malzemelerle yakalanan A.K. ve M.R.G. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada şüphelilerin daha önce merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde telefon ve aydınlatma kabloları ile İnönü Mahallesi'nde boş bir binadan 17 su sayacının çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı ViDEO

Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı

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