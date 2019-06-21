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Kaçan hırsızı bar sandalyesiyle alt etti

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yaşanan olayda, bir kişiyi gasp ettikten sonra koşarak uzaklaşan hırsız o sırada barda bulunan bir vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 06:27..
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gaspçı, koşarak kaçmaya çalışırken yol kenarında bulunan bardaki bir müşteri tarafından durduldu, hem de yalnızca bar taburesiyle.

BAR TABURESİYLE DURDURULDU

Bir kişiyi gasp ettikten sonra koşarak kaçmaya çalışan hırsız o sırada barda bulunan bir kişi tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaçan hırsızı bar sandalyesiyle saniyeler içinde etkisiz hale getirdi VİDEO

Olayın anbean güvenlik kamerasına yansıdığı anlarda, barda bulunan vatandaş koşarak kaçan hırsızı bar sandalyesiyle saniyeler içinde etkisiz hale getirildi.

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