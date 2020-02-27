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Kadıköy'de güzergah dışına çıkan minibüs kadına çarptı

Ters yönden gelen minibüs sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 27.02.2020 - 11:58..
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İstanbul Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V., kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara yola girdi.

Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Nigar Arkeş'e (87) çarptı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kadıköy'de güzergah dışına çıkan minibüs kadına çarptı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nigar Arkeş, ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ters yöne giren minibüs yaşlı kadını ezdi VİDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde bulunurken minibüs sürücüsü Alican V., kaza ilgili ifadesi alınması için Göztepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

Kadıköy'de güzergah dışına çıkan minibüs kadına çarptı

"HEM GÜZERGAH DIŞINDA, HEM DE TERS YÖNDEN GELİYORLAR"

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçüleri hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Kazayı gören Burak Engin, "Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok." dedi.

Olayı gören Yüksel Şahlan, "Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar. Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarıları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyoruz ama bu çözüm bulunamıyor." diye konuştu.

Kadıköy'de güzergah dışına çıkan minibüs kadına çarptı

VATANDAŞLARIN MİNİBÜS İSYANI

Kazadan kısa bir süre sonra güzergah dışına çıkan ve ters yönden gelen başka bir yolcu minibüsünü fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, minibüsü durdurarak cezai işlem uyguladı. Bir mahalle sakini minibüs sürücüsüne "Daha yeni kaza oldu, kadın öldü hastanede. Daha kimi ezeceksiniz. Senin arkadaşın öldürdü. Senin ne işin var burada?" diyerek isyan etti.

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