Kadıköy'de yanan cip patladı

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde, inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yandı.

YANGIN İTFAİYEYE BİLDİRİLDİ

Yangın bir anda büyüdü ve yol kenarında park halindeki lüks bir cipe sıçradı. Lüks cip şaşkın bakışlar arasında alev alev yanarken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

CİP BOMBA GİBİ PATLADI

İtfaiye ekipleri yangın yerine geldiği anda lüks cip, bomba gibi patlayarak herkesi korkuttu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

CİPTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.