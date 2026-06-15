Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçına çıktı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük maçında ABD ile mücadele etti.

MİLLİLER, ÜÇÜNCÜ OLDU

ABD'yi 5-2'lik skorla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.