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Kadın spikerler teröre karşı başörtülü mesaj verdi

50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası ülkede teröre karşı birlik beraberlik var.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 14:41..
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişinin aileleri için internet üzerinden toplanan bağışların 7,4 milyon doları geçtiği kaydedildi.

Kadın spikerler teröre karşı başörtülü mesaj verdi

EZANA SAYGI

Ayrıca ülkede ezan okunduğunda cami etrafında yaşayan insanlar saygı duruşunda bulunuyor. Kadın haber spikerleri başlarını örterek haber sunuyor.

Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı veren Yeni Zelanda halkı bütün dünyanın takdirini topladı.

Kadın spikerler teröre karşı başörtülü mesaj verdi

Kadın spikerler teröre karşı başörtülü mesaj verdi

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