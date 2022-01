Art arda yıkamadan aynı kıyafeti giymemeniz için 4 neden

Temiz görünen kıyafetlerinizi arka arkaya birkaç gün giydiğinizde oluşabilecek olumsuzlukları öğrenerek önlem almaya ne dersiniz?

Çoğumuz kıyafetlerimize koklama testi yapmaktan ve onları her gün giymekten suçluyuz. Ancak kıyafetleriniz güzel koksa bile ter ve bakteri ile kaplıdır. Kıyafetlerinizi günlük olarak değiştirmezseniz bu bazı hoş olmayan sonuçlara yol açabilir.

Kıyafetlerinizi yıkamadan ya da havalandırmadan üst üste iki gün giymek, cildinizde ciddi hassasiyetlere neden olabilir. İşte, çok sevdiğiniz kazağı giymeye bir gün ara vermeniz için nedenlerden bazıları;

1. VÜCUTTA AKNEYE NEDEN OLABİLİR

Her gün çamaşır yıkamak yorucu görünüyor, ancak sırtınızda veya karın kısmınızda sivilcelerle mücadele ediyorsanız, kıyafetlerinizi her gün değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Kirli giysiler, vücudunuzdaki tüylrtin bulunduğu bölgelere aktarılan teri ve bakterileri toplayarak gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Ölü deri hücreleriyle birleşen ter tahrişe neden olabilir ve sırtınız, uyluklarınız dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her yerinde sivilceye neden olabilir.

2. HOŞ OLMAYAN KOKULAR YAYAR

Çamaşır gününüzü mümkün olduğunca uzatmak istiyorsanız, bunu tamamen anlıyoruz. Ancak kıyafetleriniz koltuk altı teri gibi hoş olmayan kokularla temas ediyor. Mikroplar ve bakteriler teri sever ve ikisinin birleşimi hoş olmayan vücut kokusuna yol açar. Bu kokularda uzak durmak için her gün kıyafetlerinizi değiştirin.

3. ENFEKSİYON RİSKİNİZ ARTABİLİR

Bütün gün kendi vücut yağlarınıza ve bakterilerinize maruz kalmak bir şeydir, ancak diğer insanların bakterileriyle sarmalanmak tamamen farklı bir şeydir. Hepimizin cildimizde bakteri var ve kıyafetlerimize bulaşan mikropların çoğu kendi vücudumuzdan geliyor. Ancak, başka insanlardan kıyafetlerinize mikrop kapmak da mümkündür ve genellikle zararsız olmalarına rağmen, özellikle cilt problemleriniz varsa, bazıları enfeksiyona neden olabilir.

4. KIZARILIKLAR OLUŞABİLİR

Cildinizde kaşıntılı bir kızarıklık fark ettiyseniz, bu size kıyafetlerinizi daha sık değiştirmek için motivasyon verebilir. Giysiler cildinizle yakın temas halindedir ve kirli giysiler cildinize sürtünüyorsa kumaşa hapsedilen yağlar ve bakteriler ciltte tahrişe neden olabilir. Her türlü elyaf cildinizi tahriş edebilir, ancak sentetiklerden yapılmış giysiler, doğal elyaflar kadar iyi nefes almadıkları için cilt üzerinde daha kaba bir his bırakır.