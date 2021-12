Egzersiz öncesi ve sonrası saç bakımı tüyoları

Her gün egzersiz yapmak saçınıza aşırı derecede zarar verebilir. Sporun sebep olduğu hasarı önlemek için egzersiz öncesi ve sonrası uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için sıraladık…

Egzersiz, çoğumuzun takip ettiği temel bir yaşam tarzı uygulamasıdır. Fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Ancak aktif bir insan olarak, her gün egzersiz yaparak ve ter dökerek saçlarına zarar vermeye başlar.

Yağlı, terli, dağınık saçlarla uğraşmaya değmeyeceğinden, ter ve kirden kurtulmak için her gün saçları yıkamak her zaman bir ikilem vardır. Saçınızı her gün yıkamak saç derisini kurutur, saçın doğal yağlarını yok eder ve saç dökülmesini iki kat hızlandırır.

İnsanlar antrenman sonrası rutinlerine çok fazla önem verme eğilimindedir, ancak antrenman öncesi rutininizin de aynı derecede önemli olabileceğini biliyor muydunuz? İşte antrenman öncesi ve sonrası saç bakım yöntemleri;

ANTREMAN ÖNCESİ SAÇ BAKIMI RUTİNİ

1. KURU ŞAMPUAN UYGULAYIN

Antrenmandan önce kuru şampuan kullanmak en iyisidir. Antrenmandan bir saat önce saçınıza biraz kuru şampuan uygulayın ve parmaklarınızla saç derinize iyice yedirin. Böylece antreman sonrası için saçınız sadece terli olacaktır.

2. UYGUN BİR ŞEKİL VERİN

Egzersiz seansı için saçınızı daima taze tutun ve egzersiz planlarına uygun bir saç modeli bulun. Gevşeme egzersizleri için meditasyon durumunu rahat tutmak için gevşek bir topuz seçin. Kardiyo için, saçı yüzden uzak tutmak için örgü veya at kuyruğu gibi daha güvenli bir şey deneyin.

3. SAÇLARINIZI YÜZÜNÜZDEN UZAK TUTUN

Sağlıklı saçlar için saçı yüzden uzakta olacak şekilde düzgün bir şekilde bağlamak önemlidir. Deride enfeksiyonuna neden olan nemi cildinizden uzak tutmak için ter bantları, tokalar, tokalar ve saç bantları gibi saç aksesuarları ve başlıklar kullanın.

4. SAÇ PARFÜMÜ KULLANIN

Antrenmandan önce saç parfümleri ve parlatıcı sprey kullanın. Bazı geleneksel koku teknikleri, saça uygulandığında kuruluğa neden olabilecek alkol yüklüdür. Saç parfümleri bukleleri koklar, bu nedenle herhangi bir kurutucu madde içermezler. Saç parfümleri saça güzel bir koku verir ve en çok ihtiyaç duyduğunuz anda taze kokmasını sağlar. Parlatıcı sprey, saça hafif bir cila ve uzun süreli pürüzsüzlük verir.

ANTREMAN SONRASI SAÇ BAKIMI RUTİNİ

1. KURUMASINI BEKLEYİN

Egzersiz seansından sonra yapılacak ilk şey saçı açmak ve doğal olarak kurumasını sağlamaktır. Yağlı görüntüyü yok etmek ve kafa derisinden ter atmak için fönle kurutmayın.

2. ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ UYGULAYIN

Egzersiz seanslarından sonra saç bakımımız, telleri yenilemenin anahtarıdır. Antrenmandan sonra saçınızı nazik, arındırıcı bir şampuan kullanarak yıkayın. Saçları temizlemeye, fazla teri ve yağı emmeye yardımcı olur. Bu, saç ve saç derisindeki tüm ter, kir ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Kapsamlı temizlik sağlamak için saçları iki kez şampuanlayın.

3. ILIK SU KULLANIN

Sırasında saçınızı yıkadıktan egzersiz yaptıktan sonra, suyun sıcaklığı çok sıcak veya soğuk olmamalıdır. Ilık ile soğuma arasında muhafaza edin. Şampuan sonrası mutlaka saç kremi kullanın. Saç kremini 3-5 dakika saçta beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

4. SERUM KULLANIN

Parlamayı eski haline getirmek ve kabarmayı azaltmak için antrenman sonrası saç uçlarına biraz serum ekleyin. Saç serumları, sık yıkadığınız saçlar için en iyi besin kaynağı olabilir.