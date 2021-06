İnce ve zarif görüntünüzü gölgeleyen 7 hata

Zarif ve güzel bir görüntüye sahip olabilmek için kıyafet seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken ipuçlarını sizler için sıraladık…

Her zaman spor salonuna gidebilir, sadece yeşil elma yiyebilir, her sabah koşuya çıkabilir ve hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz. Ama sonra yanlış kıyafeti seçerek hepsini mahvedebilirsiniz. Alternatif olarak, doğru kıyafetleri seçerek kolayca gizlenebilecek kusurlardan da kurtulabilirsiniz. Her ne kadar moda olsalar da, duruşunuzu olumsuz yönde etkileyebilecek ve sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterecek kıyafetleri dolabınızdan çıkarmaya ne dersiniz? İşte, kıyafet kombinlerken dikkat etmeniz gerekenlerden bazıları;

1. BÜYÜK KARELER

Büyük bir kareli desene sahip giysiler, kıvrımlarınızı tamamen öldürebilir. Şık görünüyorlar, ancak kalçalarınızın birkaç santim daha geniş olduğu izlenimini veriyorlar. Bunun yerine, nötr baskılar veya sadece düz renkler içeren tasarımları tercih edin. Kareli tasarımları gerçekten seviyorsanız ve gardırobunuzu onlarsız hayal edemiyorsanız, büyük kareler yerine küçük kareleri olan parçaları seçin.

2. YATAY ÇİZGİLER

Yatay baskılar, gerçekte sahip olduğunuzdan çok daha geniş görünmenize neden olur. Ama çizgili kıyafetleri seviyorsanız umutsuzluğa kapılmayın. Tek yapmanız gereken yönlerini değiştirmek: dikey çizgiler tam tersini yaparak sizi daha uzun ve daha ince gösterir. Alternatif olarak, her zaman farklı renkli öğelerin klasik bir kombinasyonunu tercih edebilirsiniz.

3. ÇOK FAZLA AKSESUAR

Sonsuz fırfırlar, kıvrımlar ve pileler, görünümünüze en az birkaç beden ekler. Figürünüzü uzatacak fermuarlı etek veya yukarıda anlatıldığı gibi dikey çizgili giysiler gibi minimum süslemeli giysiler seçmeye çalışın.

4. YATAY VE BÜYÜK BASKILAR

Büyük baskılar daha kilolu ve daha geniş görünmenizi sağlarken, bacaklarınıza kadar uzanan uzun bağcıklı sandaletler daha kısa görünmenizi sağlar. Öte yandan, keskin bir yaka ve eteğinizdeki yırtmaç sizi daha uzun gösterebilir. Tek renkle yapılanları seçmeye özen gösterin ve ten renginize yakın ayakkabılar seçin. Bu aynı zamanda daha uzun ve daha ince görünmenize yardımcı olacaktır.

5. DOĞRU YAKA SEÇİMİ

Bir elbise üzerindeki kayık yaka, gerçekte olduğunuzdan çok daha kilolu olduğunuz izlenimini verebilirken, dekolteli V şeklinde bir yaka sizi gerçekten zarif gösterebilir. Ek kıvrımlı giysilerden kaçınmanızı nasıl tavsiye ettiğimizi hatırlıyor musunuz? Fırfırlardan uzak durarak doğru yaka seçimiyle olduğunuzdan daha zayıf görünebilirsiniz.

6. GENİŞ YATAY ÇİZGİLER

Giysilerdeki yatay çizgilerden daha kötü olan tek şey geniş ve parlak yatay çizgilerdir. Zarif bir figürü şekilsiz bir çuvala dönüştürmek kimse istemez. Tek renk, minik baskılı, beli geniş siyah kuşaklı bir elbise ise en iyi hatlarınızı vurgulayacak ve çok daha ince görünmenizi sağlayacaktır.

7. PARLAK RENKLER

Parlak renkler, daha ince tonlardan çok daha büyük görünmenizi sağlar. Aynı model ve desene sahip iki kıyafeti kıyaslarken farklı parlaklıkta olmaları doğrudan görünüşünüz üzerinde etki bırakacaktır. Burada önemli olan koyu ton ya da açık olmaları değildir; etrafına parlaklık saçan bir kumaş sizin daha geniş görünmenize neden olur.