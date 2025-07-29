Ordu’da fındık hasat tarihleri açıklandı

Ordu’da fındık toplama tarihleri; sahil kesimleri için 4 Ağustos, orta kesimler için 11 Ağustos ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak açıklandı.

Uzmanlar, bu yıl rekolte kaybı nedeniyle fındığın az olduğunu, üreticilerin verim ve kaliteyi korumak adına erken hasattan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

ORDU'DA REKOLTEYİ DON VURDU

Türkiye’de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu’da nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşandı. 2024 yılında 202 bin ton olarak açıklanan rekolte, 2025 yılı için ise 64 bin ton olarak hesaplandı.

ÜRETİCİLER TARİHLERE UYMALI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "İlimizde 2025 yılı hasat ve ihraç tarihleri, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında, ilgili komisyon üyelerinin toplanması ile hem ihraç hem de hasat tarihleri açıklandı. Sahil kesimler 4, orta kesim 11 ve yüksek kesimler de 18 Ağustos olarak açıklanmış oldu. İhraç tarihleri sahil kesimleri için 9, orta kesim 16 ve yüksek kesimler ise 23 Ağustos olarak açıklandı. Üreticilerimiz bu tarihleri bekliyordu ama özellikle fındık toplama tarihleri önemli çünkü toplama tarihlerinden önce bahçeye girmemek lazım." dedi.

Soydan; Erken hasatta, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde olduğundan fındıkta hızlı bir su kaybıyla beraber kalite ve randıman kaybı yaşanabileceğini kaydediyor.