Yenidoğan bebeğinizi anlamanızı sağlayacak 5 davranış

Bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olmanızı sağlayacak bazı davranışların anlamlarını sizler için araştırdık…

Yenidoğanlar, onları başka hiçbir şey gibi öne çıkaran benzersiz davranışlara sahiptir. Bazen oldukça kurnaz olsalar da bebeğin çevrelerindeki dünyayla iletişim kurmasına yardımcı olabilirler. Çıkardıkları sesler, etrafa bakışları ve vücut dilleriyle, sürekli kendileri hakkında ebeveynlerine bir şeyler fısıldıyor olurlar. İşte, yenidoğanların küçük boyutlarına rağmen çok karmaşık olduklarının kanıtları…

1. İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA KENDİ ALANLARINA DÖNMEK

Bulunduğunuz ortamda birden fazla uyarıcı etken ya da bir sürü insan varsa, bebeğiniz bu durumdan rahatsızlık duyabilir ve kendi alanına dönmek isteyebilir. Eğer bu esnada bebeğiniz gözlerini ayırıp sizin dışınızdaki yerlere sessizce bakıyorsa, uzaklaşmak istediğinin sinyallerini size veriyor demektir. Bu, dünyaya yeterince heyecan duyduklarını, biraz huzur ve sükuneti tercih edeceklerini söylemenin yolu olabilir.

2. OYNAMAK İSTEDİKLERİNDE GÖZ TEMASI KURMAK

Sizinle göz teması kurarak ve "ooh - ooh - ooh" ve "ah - ah - ah" gibi cıvıl cıvıl sesleri tekrarlarlarsa, oyun vaktinin geldiğini işaret ediyor demektir. Birkaç aylık olduklarında, heyecanla gevezelik ederek ve daha fazla etkileşim kurarak size ulaşmaya ve daha sözlü olmaya başlayabilirler.

3. SİNİR SİSTEMİ GELİŞİRKEN PARMAĞINIZI SIKMAK

Parmak sıkmak, 6 aya kadar tüm sağlıklı bebeklerin sahip olduğu bir reflekstir ve buna ‘palmar kavraması’ denir. Bu davranış, diğerleriyle birlikte, size bebeğinizin kaslarının ve sinir sisteminin iyi geliştiğini söyleyebilir. Ayrıca, koordinasyon becerilerini sizin üzerinizde test ettiklerini anlayabilirsiniz. Bu refleksin, hareket halindeyken annelerine sımsıkı sarılan atalarımızdan geldiğine inanılıyor.

4. UYANDIKTAN SONRA BİR SÜRE SESSİZ KALMAK

Bebeğinizin uyku döngüsünün sonunda ne kadar sakin olduğuna şaşırabilirsiniz. Bebeğiniz sessizce çevresini aldığında buna sessiz uyarı aşaması denir. Nesnelere baktıklarını, seslere ve hareketlere sakince tepki verdiklerini fark edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra, bebeklerin seslere ve görüntülere daha aktif tepki verecekleri ve huzursuz olacakları aktif uyarı aşamasına geçmeleri yaygındır.

5. BİLİŞLERİ GELİŞTİKÇE CE-EE OYNAMAYI SEVERLER

Bunun nedeni, bebeklerin nesneleri göremeseler bile var olmaya devam ettiklerini anlamaya başlamalarıdır. 6 aylıktan itibaren yarı görünür nesneleri aramaya başlayacaklar ve 9 aylıktan itibaren gizli nesneleri arayacaklar. Bunların hepsi, görmenin akıldan çıkmamak anlamına gelmediğinin farkındalığıyla çevrelerindeki dünyayı anlamaya başladıkları için bilişsel gelişimin işaretleridir.