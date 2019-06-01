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Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

DHA | 01.06.2019 - 00:59..
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Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti.

KADINA SALDIRDI

Buse E. annesinin iş yerine girince,  Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı.

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

ÇEVREDEKİLER DARBETTİ

Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli  Abdulhadi A.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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