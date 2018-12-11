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Kadınlar Cizre'nin tarihi mekanlarını çinilere işliyorlar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik Merkezi'nde açılan kursta eğitim alan 75 kadın sayesinde, tarihi mekanlar çinilerde hayat buluyor.

AA | 11.12.2018 - 09:12..
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi'nde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan kursta, çinicilik sanatı öğretiliyor.

TARİHİ MEKANLARI ÇİNİLERE İŞLİYORLAR

İlçenin tarihi mekanlarından biri olan ve 2. Abdulhamit tarafından yapılan Hamidiye Kışlası'nda hizmet veren Gençlik Merkezi'nde, Çini Sanatı Çini Üretme ve İstihdam Projesi kapsamında açılan çinicilik kursunda 75 kadın, ilçenin tarihi mekanlarını çinilere işliyor.

Kadınlar Cizre'nin tarihi mekanlarını çinilere işliyorlar

FARKLI ALANLARDA KURSLAR VERİLİYOR

Merkez Müdürü Nurettin Kömür, gençlerin talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, merkezde tiyatro, resim ve müzik dalında çeşitli kurslar verildiğini söyledi.

Kadınlar Cizre'nin tarihi mekanlarını çinilere işliyorlar


"TERÖRLE ANILMAK İSTEMİYORUZ"

Nurettin Kömür, "Bölge çok sıkıntılı bir dönem atlattı. Huzurun gelmesiyle artık bölgenin terörle değil tarihiyle, kültürüyle, başarılarıyla anılmasını istiyoruz" dedi.

Kadınlar Cizre'nin tarihi mekanlarını çinilere işliyorlar

İLÇENİN TANITIMINA KATKI

Kömür, projenin kapsamını genişleterek, ilçede çinicilik sanatının gelişmesini ve bu sayede ilçenin tanıtımına katkı sunmayı istediklerini aktardı.

Kadınlar Cizre'nin tarihi mekanlarını çinilere işliyorlar

Kadınlar Cizre'nin tarihi mekanlarını çinilere işliyorlar

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