Kadriye Güçlü Sakarya, restoranlardaki yeni dolandırıcılık yöntemini anlattı

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Dolandırıcılar her yolu deniyor...

Türlü türlü hileleri deneyen dolandırıcılar, özellikle erkekleri ve yaşlıları hedef alıyor.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİ ENSONHABER'DE ANLATTI

İç ve dış gündemin yoğun olduğu bu zamanlarda Ensonhaber'in YouTube kanalı, birbirinden farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, en çok tartışılan hukuki konuları, anlaşılır ve sade bir dille her hafta Ensonhaber’de değerlendiriyor.

Kadriye Güçlü Sakarya, bu haftaki yayınında 'restoranlardaki yeni dolandırıcılık' yöntemini anlattı.

IBAN KONUSUNDA UYARDI

Özellikle kadınların duygu sömürüsüyle erkekleri ve yaşlıları hedef aldığını söyleyen Sakarya, kimseye IBAN gönderilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sakarya, "Özellikle dayılar, amcalar, dedeler, bu sosyal medyada tanıştığınız, sosyal medyada konuştuğunuz, kadın olduğunu zannettiğiniz, hatta birçoğunun erkek olduğu yazıştığınız kişilere IBAN'ınızı göndermeyin, paranızı göndermeyin." ifadelerini kullandı.

"BELKİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM EDİYORSUNUZ"

"Kendi çocuğunuza bin TL versen çocuğun bir işine yarayacak, çocuğuna 100 TL vermiyorsun, orada kadın işte şöyleyim de böyleyim de çocuğum hasta da dediği için para gönderiyorsunuz." diyen Sakarya, "Bunların hep çocukları hasta olur, çocukları hep böyle bir kanser falan olur, işte kocaları bunu çok dövmüştür, yıllarca şiddet görmüştür. Hep hikayeler böyledir, bunlara inanmayın. Sakın bu dolandırıcıların tuzaklarına düşmeyin, IBAN'ınızı kullandırtmayın, bunlara para da atmayın. Belki bir terör örgütüne yardım ediyorsunuzdur da haberiniz yoktur." dedi.

"ARTIK BUNLARA İNANMAMAMIZ GEREKİYOR"

Restoranlardaki dolandırıcılık yöntemine de değinen Sakarya, şunları kaydetti:

"Böyle sosyal uygulamalarından tanışıp da kadınlar sizi şuraya gel diye oraya çağırdıkları yerlerde genellikle restoranlarla anlaşmalı oluyorlar. Çünkü mesela diyor ki 100 bin lira hesap geldi diyelim ki hakikaten de öyle geliyor yani öyle bin lira iki bin lira hesap gelen yerlerde ne yapsın kadın seni, 100 bin lira hesap geliyor o 100 bin lira hesabın yüzde 50'si restoranın 50'si kadının cebine gidiyor. Kadın o lokantayla anlaşmalı onun için de oturduğu zaman da ne yapıyor; işte en menüdeki en pahalı şeyleri getirtiyor, en pahalı içecek hangisi, en pahalı yiyecek hangisi onları getirtiyor. Tabii onlara gelen menü bile farklı menü, ikimiz gitsek oturacağımızda verilen menü de farklı. Yani orada dolandırmak için birilerini oturtuyorlar, artık bunlara inanmamanız lazım."

Sakarya, "Herkes her şeyi çok iyi biliyor da yumuşak karnımız mı oluyor artık bunlar özellikle beylere, ve bunların yaş ortalamaları 60 yaş üstü erkekler oluyor. Yani dikkat edelim babalarımızı, dedelerimizi bu konuda gerçekten uyaralım." diye konuştu.