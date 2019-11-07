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KAFA Dergi’sinin arşivlik sayısı

10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşıyan Kafa Dergisi, yine zengin bir içeriğe sahip.

Özel İçerik | 07.11.2019 - 16:01..
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KAFA Dergi, bu ay kapağından Atatürk ile selamlıyor. “Fikirler Ölmez” başlığıyla verdiği kapakla bu sayı Atatürk’ün 81. vefat yılına özel!

KAFA Dergi’sinin arşivlik sayısı 10 Kasım'a özel

Dergisinden “Canımız, Ciğerimiz” diye bahseden ekibin yazarları bu sayı için de kalemini konuşturdu. İlber Ortaylı’dan Sunay Akın’a, Umay Umay’dan Alper Canıgüz’e pek çok isim arşivlik sayıya özel yazdı.

Bayinizden istemeyi unutmayınız!

KAFA Dergi’sinin arşivlik sayısı

KAFA ÇOCUK KASIM SAYISI’NDA DA BAKTERİLER VAR

Yeri gelmişken KAFA Çocuk'tan da bahsedelim. KAFA Çocuk ve Bilim Dergisi, 7 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden yeni bir dergi. Çocukların gelişimini önemseyen aileler ve öğretmenler için bilgi ve eğlence dolu…

Kasım sayısında konusu bakteriler. Derginin kahramanları Kafadarlar, bu kez ellerinde büyüteçler, mikroskoplar bakterilerin peşindeler. Çocuklar için keşfedecek çok şey var…

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