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Kağıthane'de bir bebek 6'ncı kattan düştü

Kağıthane’de bir anlık dikkatsizlik sonucu 1,5 yaşındaki bir bebek, 6’ncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

İHA | 26.03.2019 - 16:08..
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde 1,5 yaşındaki Zümra Derebaşı isimli bebekbir anlık dikkatsizlik sonucunda 6’ncı kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kızının düştüğünü fark eden annesi ise kanlar içerisinde yerde yatan bebeğinin yanına koştu. Bebeğin ailesi ambulansın gelmesini beklemeden ağır yaralı bebeği hastaneye götürürken, annesinin üzüntüden ayakta zor durduğu görüldü. 1,5 yaşındaki bebek ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kağıthane'de bir bebek 6'ncı kattan düştü

"AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ"

Aynı yerde oturan bina sakini ise çığlık seslerine koştuklarını belirtirken, “Binanın arkasındaydık. Bağırma sesleri duyduk. Buraya gelince de arkadaşı gördüm elini tutuyordu. Çocuk geldi ağzı kan içindeydi. Çok kan vardı suratında. Burnu falan kanıyordu” şeklinde konuştu.

Kağıthane'de bir bebek 6'ncı kattan düştü VİDEO

Kağıthane'de bir bebek 6'ncı kattan düştü

Kağıthane'de bir bebek 6'ncı kattan düştü

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