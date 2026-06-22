Kahramanmaraş merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu: 42 gözaltı

Her türlü suç ve suçluyla mücadele, yurdun dört bir yanında aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonlarının detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

ŞÜPHELİLERDEN 38'İ TUTUKLANDI"

42 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyuran Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 38'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."