Kahramanmaraş'ta ablasını döven eniştesini bıçakladı

Kahramanmaraş, Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde, Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'a şiddet uyguladı.

ENİŞTESİNİ VE ENİŞTESİNİN AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Olayı duyup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.