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Kahramanmaraş'ta çocuğuyla sokağa çıkan babaya ceza

Yasağı ihlal ederek çocuğuyla sokağa çıkan şahıs, polis ekiplerine, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.

DHA |
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Kahramanmaraş'ta çocuğuyla sokağa çıkan babaya ceza

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri de sokakta denetimleri sıklaştırdı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA SOKAĞA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını belirtirken, anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini söyledi.

"ÇOCUK BENİM, SANA NE OLUYOR"

Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsal sıkıntı çıkarırım burada" dedi.

Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden uzaklaştı.

Kahramanmaraş'ta çocuğuyla sokağa çıkan babaya ceza

Kahramanmaraş'ta çocuğuyla sokağa çıkan babaya ceza

Kahramanmaraş'ta çocuğuyla sokağa çıkan babaya ceza

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