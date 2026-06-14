Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale eden 1 fabrika işçisi ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına 17 itfaiye arazözü, 15 su tankı, 85 personel ve çeşitli iş makineleriyle müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken müdahale sırasında 1 fabrika işçisi ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
DURUMLARI İYİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)