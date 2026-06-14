Kahramanmaraş'ta maçı izlemeye gelen taraftar uyuyakaldı
Kahramanmaraş'ta kurulan dev ekranda maçı takip eden bir vatandaşın kalabalık arasında uykusuzluğa yenik düşmesi görenleri gülümsetti...
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A Milli Takım'ın saat 07.00'de başlayan karşılaşması, futbolseverleri yataklarından kaldırıp, dev ekranların karşısına çekti...
Kahramanmaraş'ta toplu izleme alanında binlerce kişi, milli heyecanı paylaşmak için bir araya geldi.
KALABALIĞIN İÇİNDE MIŞIL MIŞIL UYUDU
Meydanı dolduran kalabalık dev ekran karşısında maça odaklanmışken kameraya yansıyan bir görüntü, izleyenleri tebessüm ettirdi.
Omuz omuza duran kalabalığın tam ortasında bir vatandaşın, başı geriye düşmüş halde derin bir uykuya daldığı görüldü.
GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ
Çevresindeki herkes heyecanla yukarıdaki dev ekrana bakarken uyuyan taraftar, görenleri gülümsetti.
O an kameraya böyle yansıdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi